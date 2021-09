Paris Molitor Paris Rencontrez l’artiste NEBAY dans son atelier. Molitor Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontrez l’artiste NEBAY dans son atelier. Molitor, 19 septembre 2021, Paris. Rencontrez l’artiste NEBAY dans son atelier.

Molitor, le dimanche 19 septembre à 14:00

Molitor a invité l’artiste NEBAY à occuper la Villa Molitor pour une résidence artistique de 6 mois. **A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’artiste ouvre les portes de son atelier au public.** C’est l’occasion de (re)découvrir son travail, son parcours des friches (comme Molitor) aux galeries d’art parisiennes et les techniques utilisées pour réaliser les oeuvres de sa future exposition.

Nombre de places limité : 10 places/heure. Accès gratuit pour tous.

L’artiste NEBAY vous ouvre les portes de son atelier à Molitor. Molitor 2 avenue de la Porte-Molitor 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Molitor Adresse 2 avenue de la Porte-Molitor 75016 Paris Ville Paris lieuville Molitor Paris