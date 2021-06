Erquy Port d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Rencontrez la SNSM Port d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du samedi 26 juin au samedi 24 juillet à Port d’Erquy

La station SNSM d’Erquy sera présente cet été à la rencontre du public : * samedi 26 juin sur le marché hebdomadaire d’Erquy ; * dimanche 11, lundi 12 et mardi 13 juillet sur le village du Tour Voile à Erquy (Caroual) ; * samedi 24 juillet sur le marché hebdomadaire d’Erquy.

accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T12:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T18:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T12:00:00

