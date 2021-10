Les Deux-Fays Les Deux-Fays Jura, Les Deux-Fays Rencontrez JurAbsolu à Les-Deux-Fays ! Les Deux-Fays Les Deux-Fays Catégories d’évènement: Jura

Les Deux-Fays

Rencontrez JurAbsolu à Les-Deux-Fays ! Les Deux-Fays, 4 novembre 2021

2021-11-04 – 2021-11-04

Les Deux-Fays Jura Les Deux-Fays Jura Bourgogne-Franche-Comté EUR Hébergeur, restaurateur, commerçant, producteur, artisan, association, activité de loisirs, venez vous faire recenser sur la base de données régionales « Décibelles Data » ! Votre présence sur cette base de données est GRATUITE et vous offre une VISIBILITÉ sur toute la région ainsi que sur le site internet de votre Office de Tourisme. Elle permet au CDT du Jura ainsi qu’à tous les Offices de Tourisme de la région Bourgogne-Franche-Comté, d’avoir accès aux informations et contacts de votre activité.

Cela permettra également de faire remonter ces informations sur notre site internet www.jurabsolu.fr qui dès 2022, recensera tous les acteurs du territoire. C’est pourquoi l’Office de Tourisme JurAbsolu vous propose un accompagnement gratuit (environ 15min) pour apprendre à utiliser cette plateforme en ligne (création, modification et mise à jour de votre fiche renseignements).

N’hésitez pas à venir directement avec votre ordinateur pour encore plus de facilité. Les Deux-Fays

Les Deux-Fays