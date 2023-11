Rencontrez Eric Reinhardt lors d’une séance de dédicaces au BHV Marais ! La Librairie LE BHV MARAIS Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Un écrivain dialogue avec une de ses lectrices, Sarah, à qui il raconte le roman qu’il s’apprête à écrire, inspiré de son histoire. L’héroïne de ce roman s’appelle Susanne. Quand une femme, trahie par son mari, part à la reconquête d’elle-même. Une fois de plus, réalité et fiction s’entremêlent.

Le samedi 9 décembre 2023, la Librairie LE BHV MARAIS reçoit l’auteur Eric Reinhardt pour une séance de dédicace de son livre « Sarah, Susanne et l’écrivain, » édité par Gallimard.

« Sarah, Susanne et l’écrivain » est une œuvre littéraire riche et captivante. Venez rencontrer Eric Reinhardt, discuter de son livre et repartir avec un exemplaire dédicacé.

Que vous soyez un fervent lecteur d’Eric Reinhardt ou que vous découvriez son travail pour la première fois, cette rencontre sera l’occasion parfaite de plonger dans son univers littéraire. Rejoignez-nous le 9 décembre pour une après-midi littéraire enrichissante au BHV Marais.

La Librairie LE BHV MARAIS 52 rue de Rivoli 75004 Paris

Contact :

