2022-11-25 09:00:00 – 2022-11-25 12:00:00

Var Saint-Zacharie Ces permanences concernent l’ensemble des habitants des communes du Parc, pas seulement les habitants de celles sur lesquelles se dérouleront ces temps d’échanges et de sensibilisation.

Elles sont ouvertes gratuitement à toutes et tous. Comme l’an passé, des permanences de conseils en architecture et en paysage vont être mises en place dans différentes communes du Var du Parc. +33 4 94 22 65 75 Mairie Saint-Zacharie 1 Cr Louis Blanc, 83640 Saint-Zacharie Saint-Zacharie

