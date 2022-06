Rencontrez CHRYSALIDE RESSOURCERIE au Carrefour des Expériences

2022-06-15 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-15 18:00:00 18:00:00 Chrysalide est une association qui collecte, valorise et vend des objets de réemploi. Lauréat 2021 du Booster de l’innovation sociale, elle vous invite à faire connaissance lors du showroom. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

