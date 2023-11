Rencontrez Christian Guemy, alias C215, lors d’une séance de dédicaces au BHV Marais ! La Librairie LE BHV MARAIS Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Présentation sous forme d’abécédaire de tout l’œuvre de l’un des plus célèbres pochoiristes de la scène street art dans un beau-livre conçu par l’artiste. Le dimanche 10 décembre 2023, la Librairie LE BHV MARAIS accueille l’artiste Christian Guemy, alias C215, pour une rencontre autour de son livre « Le monde de C215, » édité par Gründ. Date : Dimanche 10 décembre 2023 Heure : 16h Lieu : 2ème étage de La Librairie LE BHV MARAIS Venez plonger dans « Le monde de C215 » et découvrir l’univers artistique captivant de Christian Guemy. Rencontrez l’artiste et repartez avec un exemplaire dédicacé. Que vous soyez amateur d’art urbain ou que vous découvriez l’œuvre de C215, rejoignez-nous le 10 décembre pour une après-midi dédiée à l’art et à la créativité au BHV Marais. La Librairie LE BHV MARAIS 52 rue de Rivoli 75004 Paris Contact :

