En évoquant l’histoire du drag et la place qu’il occupe aujourd’hui dans notre société, ce livre met en lumière des figures populaires ou underground, festives ou engagées, consensuelles ou radicales qui, toutes, ont fait évoluer les choses à leur manière entre résistance, sublimation, humour et férocité. Le dimanche 3 décembre 2023, la Librairie LE BHV MARAIS accueille l’auteure Apolline Bazin pour une rencontre autour de son livre « Drag. Un art queer qui agite le monde ! », édité par EPA. Date : Dimanche 3 décembre 2023 Heure : 16h Lieu : 2ème étage de La Librairie LE BHV MARAIS « Drag. Un art queer qui agite le monde ! » vous plonge dans l’univers fascinant du drag, explorant l’art et la créativité de cette forme d’expression unique. Venez rencontrer Apolline Bazin et repartez avec une dédicace personnalisée. Que vous soyez amateur de mode, de performances artistiques ou que vous souhaitiez en savoir plus sur le monde du drag, cette rencontre sera une occasion de découvrir les coulisses de cet art audacieux. Rejoignez-nous le 3 décembre pour une rencontre avec Apolline Bazin. La Librairie LE BHV MARAIS 52 rue de Rivoli 75004 Paris Contact :

