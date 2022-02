Rencontres:C’est assez bien d’être fou – hommage à Zoo Project Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Théâtre Pitoëff, le dimanche 6 mars à 14:30

Bilal Berreni alias Zoo Project, dessinateur et street artiste, est mort en juillet 2013 à l’âge de 23 ans. Il s’est fait connaître grâce à ses fresques percutantes réalisées à Tunis, représentant les martyrs de la révolution tunisienne en plein Printemps arabe. Sa volonté de donner une portée sociale à ses créations le conduit à Détroit où il trouvera la mort, assassiné. En 2018, un vaste hommage à Zoo Project est organisé avec la sortie en salle du film C’est assez bien d’être fou d’Antoine Page où Bilal Berreni et Antoine Page entament un voyage artistique en direction de la Sibérie. Un film sous forme de road movie en dessins et en vidéo.

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs:8CHF

Projection du film C'est assez bien d'être fou d'Antoine Page suivie d'une discussion autour du travail de l'artiste Bilal Berreni alias Zoo Project
Théâtre Pitoëff
Rue de Carouge 52, 1205 Genève

2022-03-06T14:30:00 2022-03-06T16:15:00

