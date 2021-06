Toulouse Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Rencontres zoologiques Museum de Toulouse Toulouse

L’équipe du Zoo African Safari de Plaisance du Touch vient à votre rencontre. Entrez dans les coulisses du parc animalier et découvrez ceux qui s’occupent chaque jour des 600 animaux, issus de 80 espèces différentes, qui peuplent la réserve. Nos deux invitées vous présenteront les métiers de vétérinaires, soigneurs animaliers et entraîneurs d’animaux. Et qui sait, vous aurez peut-être aussi envie d’aller nourrir suricates et tortues sillonnées… Avec **Sylvie Clavel**, vétérinaire, et **Sarah Peno**, chargée de pédagogie Photo: Zoo African Safari

Accès libre dans la limite des places disponibles, inclus dans le billet de l’exposition permanente.

