Rencontres vocales Marseille 6e Arrondissement, 11 juin 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Rencontres vocales Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement

2022-06-11 – 2022-06-12 Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont

Marseille 6e Arrondissement 13006

L’association les Vallonés valorise les pratiques chorales et favorise la rencontre en organisant cette manifestation depuis 2005. Elle contribue à l’existence d’un réseau autour des pratiques collectives musicales amateurs à Marseille et au-delà. Depuis 2021, les Rencontres Vocales sont accueillies à Bagatelle, en partenariat avec la Mairie du 6/8.



18e édition des rencontres vocales



Vendredi 10 juin

14h – 16h30 atelier chansons françaises



Samedi 11 juin

13h30-15h30 Mastel class Monteverdi

20h30 Concert église Notre-Dae du Mont



Dimanche 12 juin

Parc Bagatelle

9h30-11h et 13h30-15h

ateliers thématiques

17h-19h

Les chorales en scène

Rassembler, mettre en lien, faire entendre des choeurs et groupes vocaux, de Marseille et sa région, dans leur diversité comme dans leur excellence !

