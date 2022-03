Rencontres Vins de Bourgogne Cheilly-lès-Maranges, 23 mars 2022, Cheilly-lès-Maranges.

Rencontres Vins de Bourgogne Domaine Clos Saint-Jean 8 Place de la Mairie Cheilly-lès-Maranges

2022-03-23 – 2022-03-23 Domaine Clos Saint-Jean 8 Place de la Mairie

Cheilly-lès-Maranges Saône-et-Loire Cheilly-lès-Maranges

Le Domaine vous propose la découverte de la vigne et du travail du vigneron dans la cuverie et la dégustation en cave d’un Santenay rouge Bio “En Narosse” situé en Côte de Beaune et ou d’un Bourgogne Blanc Bio situé en côte de Beaune !

philippe.beudet@clos-saint-jean.wine +33 6 80 71 72 03 https://www.domaine-clos-saint-jean.com/

Le Domaine vous propose la découverte de la vigne et du travail du vigneron dans la cuverie et la dégustation en cave d’un Santenay rouge Bio “En Narosse” situé en Côte de Beaune et ou d’un Bourgogne Blanc Bio situé en côte de Beaune !

Domaine Clos Saint-Jean 8 Place de la Mairie Cheilly-lès-Maranges

dernière mise à jour : 2022-03-18 par