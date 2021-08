Aucamville Cinéma Jean Marais Aucamville RENCONTRES VILLE ET HANDICAP : Projection “Vincent et moi” Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’évènement: Aucamville

Cinéma Jean Marais, le jeudi 18 novembre à 20:30

Rencontres ville et handicap Projection Vincent et moi d'E. Cuel et G. Breton Synopsis : Vincent et moi, c'est une belle histoire d'amour entre un père et son fils. Un documentaire de cinéma poignant et émouvant, sur le combat d'un père pour faire reconnaître les droits de son fils, une véritable quête d'intégration.

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Aucamville Autres Lieu Cinéma Jean Marais Adresse 2 rue des écoles Ville Aucamville lieuville Cinéma Jean Marais Aucamville