RENCONTRES VIGNERONNES : DOMAINE DU MAS CORIS Cabrières, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Cabrières.

RENCONTRES VIGNERONNES : DOMAINE DU MAS CORIS 2021-07-28 18:30:00 – 2021-07-28

Cabrières Hérault

À 18h30, rendez-vous devant la mairie. Vous êtes curieux en matière de vin et vous aimeriez en savoir plus sur les personnages qui se cachent derrière les breuvages ? Au contraire, vous êtes novices en vin et vous fuyez les dégustations de peur de passer pour un ignorant ?

Que vous soyez l’un ou l’autre, ces rencontres vigneronnes sont pour vous ! À mi-chemin entre visite guidée, dégustation et rencontre conviviale, elles vous font découvrir les patrimoines et les terroirs du Clermontais, et vous proposent un moment privilégié avec les vignerons dans leurs domaines, leurs vignes ou autour de leurs vins. De quoi vous régaler les yeux, les oreilles et les papilles en toute simplicité !

Places limitées. Réservation souhaitée. Tarif : 7€ (visite + dégustation).

dernière mise à jour : 2021-06-22 par