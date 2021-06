Rencontres Vidéos Jeunes 2021 Centre culturel Alban-Minville, 4 novembre 2021-4 novembre 2021, Toulouse.

Rencontres Vidéos Jeunes 2021

Centre culturel Alban-Minville, le jeudi 4 novembre à 09:30

### Courts métrages Fiction / Création / Débats L’association J’Ouvre l’oeil organise le jeudi 4 novembre 2021, les **11èmes Rencontres vidéos Jeunes** au centre culturel Alban Minville. **Programme** * **9h30** : Accueil du public et des participants. * **10h** : Diffusion de films et extraits de spectacles sur scènes issus de projets éducatifs innovants, suivi d’échanges et d’un débat avec les professionnels et les jeunes autour des outils et pratiques pédagogiques. * **12h30** : Buffet convivial partagé. * **À partir de 14h** : Projection et présentation par les jeunes réalisateurs des courts-métrages sélectionnés. Remise des diplômes par le jury. ### Plus d’infos [Site de l’association J’Ouvre l’oeil ](http://www.jouvreloeil.com/index.php)

Entrée libre sur inscription

Culture

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T09:30:00 2021-11-04T16:30:00