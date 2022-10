RencontreS, une pièce de théâtre improvisée Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados « RencontreS », une pièce de théâtre improvisée inédite où chaque représentation est une création originale.

A partir d’éléments choisis par VOUS, les trois comédiens et leur régisseur entameront une histoire tantôt dramatique, tantôt joyeuse, au gré des rencontres des personnages ! VOUS serez sollicités lors du spectacle pour prendre des décisions majeures et les comédiens s’y adapteront à chaque représentation. « RencontreS », une pièce de théâtre improvisée inédite où chaque représentation est une création originale. A partir d’éléments choisis par VOUS, les trois… miriestcontent@gmail.com +33 6 47 55 94 00 https://www.helloasso.com/associations/le-castor-fou/evenements/rencontres El Camino 36 rue de l’église de vaucelles Caen

