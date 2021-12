RENCONTRES TOURISME & PATRIMOINE : VALORISATION PAR L’ACOUSTIQUE Le Mans, 25 janvier 2022, Le Mans.

RENCONTRES TOURISME & PATRIMOINE : VALORISATION PAR L’ACOUSTIQUE Carré Plantagenêt-Musée JC.Boulard 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

2022-01-25 09:00:00 – 2022-01-25 Carré Plantagenêt-Musée JC.Boulard 2 Rue Claude Blondeau

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore, Le Mans Innovation, Sarthe Tourisme, Le Mans Métropole / Ville du Mans, Tourisme InnovationLab en partenariat avec Universcience et avec le soutien de la région Pays de la Loire proposent

Rencontres Tourisme & Patrimoine : Valorisation par l’acoustique

Les Rencontres Tourisme & Patrimoine : valorisation par l’acoustique est un événement, sous la forme d’une journée d’échange et de présentation, ayant pour objectif de promouvoir, à travers le prisme du tourisme et du patrimoine, l’innovation acoustique, c’est-à-dire :

• La résolution d’une problématique acoustique (nuisances sonores, réverbération du son, …) par des solutions innovantes,

• La création de contenu et la conception de dispositifs acoustiques innovants.

Cette journée, dédiée aux structures et opérateurs du tourisme et du patrimoine, sera ponctuée de conférences (LAUM, ESAD-TALM, Universcience), de visite de stands d’entreprises, de tables rondes et de retour d’expériences.

Inscription obligatoire sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-tourisme-patrimoine-valorisation-par-lacoustique-209710027337

Rencontres Tourisme & Patrimoine : Valorisation par l’acoustique

Dans le cadre de Le Mans Sonore, Le Mans Innovation, Sarthe Tourisme, Le Mans Métropole / Ville du Mans, Tourisme InnovationLab en partenariat avec Universcience et avec le soutien de la région Pays de la Loire proposent

Rencontres Tourisme & Patrimoine : Valorisation par l’acoustique

Les Rencontres Tourisme & Patrimoine : valorisation par l’acoustique est un événement, sous la forme d’une journée d’échange et de présentation, ayant pour objectif de promouvoir, à travers le prisme du tourisme et du patrimoine, l’innovation acoustique, c’est-à-dire :

• La résolution d’une problématique acoustique (nuisances sonores, réverbération du son, …) par des solutions innovantes,

• La création de contenu et la conception de dispositifs acoustiques innovants.

Cette journée, dédiée aux structures et opérateurs du tourisme et du patrimoine, sera ponctuée de conférences (LAUM, ESAD-TALM, Universcience), de visite de stands d’entreprises, de tables rondes et de retour d’expériences.

Inscription obligatoire sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-tourisme-patrimoine-valorisation-par-lacoustique-209710027337

Carré Plantagenêt-Musée JC.Boulard 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

dernière mise à jour : 2021-12-14 par