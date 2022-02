Rencontres théâtrales des jeunes d’Issy et d’ailleurs La Halle des Épinettes, 25 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars à La Halle des Épinettes

Dans le cadre des [15èmes Rencontres Théâtrales d’Issy et d’ailleurs](https://www.espace-icare.com/theatre-amateur2022) coordonnées par l’espace Icare. Des jeunes comédiens de la ville d’Issy-les-Moulineaux sont rassemblés pour nous faire partager leur passion du théâtre avec émotion et authenticité à la **Halle des Épinettes**. Chaque représentation permet aux jeunes artistes de se confronter à la scène, au public et de découvrir différents univers théâtraux. Du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars 2022 : Rencontres théâtrales des jeunes, à la Halle des Épinettes ——————————————————————————————————— Vendredi 25 mars à 19h **Des mots lierres et des racines** par [l’atelier Janusz Korczak](https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy) **Macbeth** par [l’atelier Janusz Korczak](https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy) Durée 1h Samedi 26 mars à 17h **L’Abeille de Matt Hartley** (intro)**, de La leçon de Ionesco** (extrait)**, Mme Potroush de Hanock Levin** (extrait)**, différents monologues** par l’association [L’Antr’act](http://www.antract.fr/blog/accueil/) **The Show Must Go On** par les jeunes de l'[Atelier Janusz Korczak](https://www.clavim.asso.fr/atelier-janusz-korczak) **La Fontaine dans tous ses états** par les jeunes de l'[Atelier Janusz Korczak](https://www.clavim.asso.fr/atelier-janusz-korczak) **Histoire de ne pas dormir cette nuit** par les jeunes du groupe _Parallèle de_ l'[Atelier Janusz Korczak](https://www.clavim.asso.fr/atelier-janusz-korczak) Durée : 1h45 Dimanche 27 mars à 11h **Adaptations des contes de la rue Broca** par les jeunes de [la Maison des Îles](https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy) **Je vois des choses que vous ne voyez pas** par les jeunes de [la Maison des Îles](https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy) Durée : 1h00 Dimanche 27 mars à 15h **La Chorale de Jean-Paul Alègre** par les jeunes de [la Maison de la Ferme](https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy) **Le Crime de l’Orient Express** par les jeunes de [la Maison du Val de Seine](https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy) Durée 30min. Réservation en ligne indispensable.

Gratuit sur réservation en ligne

Dans le cadre de la 15ème édition des Rencontres Théâtrales d’Issy et d’ailleurs, l’association CLAVIM propose aux jeunes comédiens de la Ville de se produire sur la scène de la Halle des Épinettes.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



