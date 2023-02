Rencontres Théâtrales Braine Braine Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Braine 0 Deux représentations théâtrales vous seront proposées au Foyer Rurale Jacques Pelletier de Braine lors de ses deux jours :

« KNOCK » de la compagnie du « Théâtre du Grenier » d’après Jules Romains,

le vendredi 11 mars à 20h30

et

« L’ATELIER » de la Compagnie des « Quatre Ventes » de Jean-Claude GRUMBERG,

le samedi 12 mars à 20h30 nicolas.pierson@gmail.com +33 7 86 13 80 20 Braine

