Rencontres sur Switch

Rencontres sur Switch, 24 septembre 2022, . Rencontres sur Switch



2022-09-24 14:30:00 – 2022-09-24 16:30:00 Venez découvrir et jouer à des jeux originaux sur Nintendo Switch : Supermarket Shriek Le Mercredi 31 Août, de 15H à 17H : Supermarket shriek : un homme, une chèvre, un caddie…

À partir de 12 ans – Gratuit, sur inscription Le Samedi 24 septembre, de 14h30 à 16h30 : Limbo

