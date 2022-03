Rencontres sur les docks Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Rencontres sur les docks Bayonne, 9 avril 2022, Bayonne. Rencontres sur les docks Bayonne

2022-04-09 – 2022-04-09

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Festival non compétitif axé mettant en avant la vitalité du cinéma d’auteur et en particulier du documentaire, les Rencontres sur les Docks propose pendant 4 jours des avant-premières, des films inédits, de nombreuses rencontres avec des invités, des concerts, des expos, avec un focus consacré à la création basque. Cette année, la manifestation s’articulera autour du « nous », un thème permettant de célébrer l’élan collectif, ce que nous sommes et ce qui nous relie. Festival non compétitif axé mettant en avant la vitalité du cinéma d’auteur et en particulier du documentaire, les Rencontres sur les Docks propose pendant 4 jours des avant-premières, des films inédits, de nombreuses rencontres avec des invités, des concerts, des expos, avec un focus consacré à la création basque. Cette année, la manifestation s’articulera autour du « nous », un thème permettant de célébrer l’élan collectif, ce que nous sommes et ce qui nous relie. +33 5 59 55 76 63 Festival non compétitif axé mettant en avant la vitalité du cinéma d’auteur et en particulier du documentaire, les Rencontres sur les Docks propose pendant 4 jours des avant-premières, des films inédits, de nombreuses rencontres avec des invités, des concerts, des expos, avec un focus consacré à la création basque. Cette année, la manifestation s’articulera autour du « nous », un thème permettant de célébrer l’élan collectif, ce que nous sommes et ce qui nous relie. L’Atalante

Bayonne

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Ville Bayonne lieuville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Rencontres sur les docks Bayonne 2022-04-09 was last modified: by Rencontres sur les docks Bayonne Bayonne 9 avril 2022 Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Pyrénées-Atlantiques