Rencontres sur le thème de la femme en Inde Les Comptoirs de l’Inde, 12 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes (8 mars) l’Association Les Comptoirs de l’Inde propose le 12 mars plusieurs animations sur le thème de la femme en Inde (démonstration de danse et conférences) A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes (8 mars) l’Association Les Comptoirs de l’Inde propose le 12 mars plusieurs animations sur le thème de la femme en Inde : – démonstration de danse Bharata Natyam par les élèves de Jyotika – conférence de Daniel Chocron (historien du cinéma) : la femme dans le cinéma indien – conférence de Sandrine Prévot (anthropologue) : la femme indienne dans la famille – conférence de Virginie Johan (ethnoscénologue) : actrices et rôles féminins sur les scènes de temples au Kerala Les Comptoirs de l’Inde 60 rue des Vignoles Paris 75020 Contact : 0146590212 comptoirs-inde@wanadoo.fr https://www.comptoirsinde.org https://www.facebook.com/associationlescomptoirsdelinde/ Date complète :

