Rencontres sports-boules / cycle 3

Boulodrome Arago, le jeudi 21 avril 2022



Deux rencontres de sports-boules permettant à 170 enfants de finaliser leur apprentissage sur 2 demi-journées . Chaque rencontre (de 9h à 11h30 et de 13h45 à 16h) permet aux écoliers en équipe de 3 à 5 de s’affronter dans une première partie sur des ateliers techniques (tir de précision, point) et ensuite dans une deuxième partie sur un jeu de relais en tir en course continue. Les remises de récompense auront lieu à 11h15 et 15h45. Deux rencontres de sports-boules permettant à 170 enfants de finaliser leur apprentissage Boulodrome Arago 16 Rue François Arago, 81000 Albi Albi Tarn

