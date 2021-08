Roubaix La Condition Publique Nord, Roubaix Rencontres « Skate, design et urbanisme » La Condition Publique Roubaix Catégories d’évènement: Nord

### Rencontres « Skate, design et urbanisme » La Condition Publique organise le vendredi 17 septembre – jour de l’inauguration de la saison culturelle – des rencontres autour de la thématique « **Skate, Design et Urbanisme** », avec deux tables-rondes : * **16h— Skateboard et design, en partenariat avec lille—design :** Avec : Thomas HOURDAIN (designer, fondateur de Tomish design), Alexandre FOUGEA (designer et fondateur de Akonite), Jean-Philippe RODE (fondateur de Decathlon Skateboarding), un ou plusieurs membres de Chalk. Modération : Céline SAVOYE, directrice, lille—design * 17h15— Interlude : Arthur CHIRON (artiste plasticien) * **17h30— Culture Skate et urbanisme :** Avec : Léna GERMANESE (skateuse lilloise et étudiante en urbanisme), Youssef ABAOUD (fondateur du Byrrrh skatepark à Bruxelles), Pierre JAMBE (membre d’Antidotes Skateparks), projection du documentaire réalisé par Léo Valls [https://www.youtube.com/watch?v=Uxfqak7LMFU](https://www.youtube.com/watch?v=Uxfqak7LMFU) Modération : un membre de Chalk * 18h30— Visite de l’exposition European Custom Board Show * 19h00— Vernissage * 20h00— Concert Ours Samplus _Cet événement s’inscrit dans la programmation de la_ [_France Design Week_](https://francedesignweek.fr/) _2021. lille—design coordonne la France Design Week pour les Hauts-de-France, sur une initiative de l’APCI._

