Rencontres: S’indigner… et après? Forces et limites de l’activisme en ligne – avec Carolina Gonzalez aka La Carologie Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Rencontres: S’indigner… et après? Forces et limites de l’activisme en ligne – avec Carolina Gonzalez aka La Carologie Théâtre Pitoëff, 12 mars 2022, Genève. Rencontres: S’indigner… et après? Forces et limites de l’activisme en ligne – avec Carolina Gonzalez aka La Carologie

Théâtre Pitoëff, le samedi 12 mars à 14:00

À l’heure des médias sociaux, outil de politisation et de diffusion, voire d’expansion des luttes, le potentiel d’action dont aurait pu accoucher cet outil est aujourd’hui condamné par des logiques individualistes. L’indignation devient une fin en soi plutôt qu’un moyen d’action concrète. Que se passe-t-il quand activisme rime avec égocentrisme ? Quel rôle jouent les différents mécanismes à l’œuvre dans le monde virtuel permettant ce glissement ?

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs:8CHF

Si l’indignation est le prologue de l’action, la première peut condamner la seconde lorsque l’on s’en contente. Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T15:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre Pitoëff Adresse Rue de Carouge 52, 1205 Genève Ville Genève lieuville Théâtre Pitoëff Genève

Théâtre Pitoëff Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Rencontres: S’indigner… et après? Forces et limites de l’activisme en ligne – avec Carolina Gonzalez aka La Carologie Théâtre Pitoëff 2022-03-12 was last modified: by Rencontres: S’indigner… et après? Forces et limites de l’activisme en ligne – avec Carolina Gonzalez aka La Carologie Théâtre Pitoëff Théâtre Pitoëff 12 mars 2022 genève Théâtre Pitoëff Genève

Genève