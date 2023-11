Rencontres santé – Conférence autour des soins de support durant et après le cancer Mairie du 11e arrondissement Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 13 décembre 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Cette conférence sur les soins de support durant et après le cancer est l’occasion de mettre à l’honneur l’association Etincelle – Rebondir avec un cancer, qui accompagne de nombreux.ses patient.e.s depuis 2004

Les Rencontres santé – Conférences cancer sont portées par l’association Etincelle – Rebondir avec un cancer, la Direction de la Santé Publique de la Ville de Paris et la Mairie du 11ème.

A échéance régulière, nous vous proposons d’échanger sur une thématique autour du cancer : soins de support, sexualité ou encore pair-aidance.

Le mercredi 13 décembre à 18h, nous projetterons le court-métrage-documentaire Etincelle – Rebondir avec un cancer (20′) qui sera suivi d’un échange avec différents professionnels et bénévoles qui proposent des soins de support ainsi que des bénéficiaires.

Les soins de support proposent une approche globale de la personne et visent à assurer la meilleure qualité de vie possible pour les personnes malades, sur les plans physique, psychologique et social. Ils prennent en compte la diversité des besoins des malades, ainsi que ceux de leur entourage et ce, quels que soient leurs lieux de soins. Ils font partie intégrante du parcours de soins et ne sont ni secondaires, ni optionnels. (source Inca)

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 Paris

Contact : https://forms.gle/CsH12eQi38FyuaXM8

Photo de Karolina Grabowska