RENCONTRES SANTE Club House Riedseltz Riedseltz, mardi 9 avril 2024.

RENCONTRES SANTE ATELIERS ECHANGES ET JEU THEATRAL POUR LES AIDANTS Mardi 9 avril, 13h30 Club House Riedseltz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T13:30:00+02:00 – 2024-04-09T16:30:00+02:00

Dans le cadre de sa politique d’animation des territoires, de promotion et de prévention santé, et soucieuse de préserver la santé et le bien-être des aidants, la MSA d’Alsace en partenariat avec la MFGE et la Ville de Riedseltz, a le plaisir de vous inviter à participer à un cycle de

3 ATELIERS D’ECHANGES et de JEU THEATRAL POUR LES AIDANTS qui auront lieu :

LES 9 + 15 + 19 AVRIL 2024, de 13h30 à 16h30

Salle Club-House à RIEDSELTZ.

ATELIERS GRATUITS et SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de la Mutualité Française Grand Est :

par mail : inscription@mfge.fr ou par téléphone : 06.49.85.62.31

« Préserver la Santé de tous est essentiel pour nous »

Club House Riedseltz Rue Neuve RIEDSELTZ Riedseltz 67160 Bas-Rhin Grand Est [{« link »: « mailto:inscription@mfge.fr »}]

