Rencontres Rouennaises Culture et Transition écologique Rouen, mercredi 13 mars 2024.

Rencontres Rouennaises Culture et Transition écologique Rouen Seine-Maritime

Mercredi

Les premières rencontres rouennaises culture et transition écologique auront pour thème pour cette première édition la question des mobilités culturelles.

À destination des artistes, des techniciens et techniciennes, des élus et élues, des étudiants et étudiantes et des professionnels et professionnelles, ces deux journées d’échanges et de réflexions ont pour objectifs de :

– continuer à se former sur les enjeux de transition écologique et sociale,

– se nourrir au travers d’exemples et d’expérimentations d’ici et d’ailleurs,

– travailler collectivement à construire des solutions concrètes pour le territoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 10:00:00

fin : 2024-03-14 18:00:00

Quai de Boisguilbert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

