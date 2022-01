Rencontres RH du Digital #4 Hôtel de Région Auvergne Rhône-Alpes, 3 mai 2022, Lyon.

Rencontres RH du Digital #4

Hôtel de Région Auvergne Rhône-Alpes, le mardi 3 mai à 09:00

**Rencontres RH du Digital #4** ——————————- Les rencontres RH du digital reviennent en mai sur un format inédit et innovant ! ### Save the Date **Syntec, Numeum, Cinov, Digital League, Atlas, la DREETS, la Région et Pôle emploi** vous proposent une journée dont vous serez les acteurs ! Le thème de cette 4ème édition du **mardi 3 mai** sera : ### **« Comment pouvons-nous découvrir, attirer et fidéliser de nouveaux talents ? »** Cette journée d’intelligence collective, sous forme d’un [forum ouvert,](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodologie_Forum_Ouvert) nous permettra de co-construire des pistes d’actions que vous pourrez vous approprier et mettre en oeuvre. Pour en savoir plus sur le forum ouvert, consultez la vidéo d’un [exemple](https://www.youtube.com/watch?v=zVMorHNFs-o) en entreprise ! à vos agendas !

Sur inscription

Hôtel de Région Auvergne Rhône-Alpes 1 esplanade François Mitterrand CS 20033 – 69269 Lyon cedex 02 France Lyon Métropole de Lyon



