Rencontres: Rescapée du Goulag chinois – premier témoignage d'une survivante ouïghoure, avec Gulbahar Haitiwaji

Société de lecture, le jeudi 10 mars à 12:00

Gulbahar Haitiwaji est née dans la province ouïghoure du Xinjiang, en Chine. En 2006, son mari et elle s’exilent en France avec leurs deux filles. Dix ans plus tard, alors qu’elle est de retour chez elle pour régler une question administrative, Gulbahar est arrêtée, puis envoyée en camp d’internement et de « rééducation ». Elle est libérée en août 2019, après plus de deux ans d’enfer. Son ouvrage Rescapée du goulag chinois, coécrit avec Rozenn Morgat, est un témoignage poignant et rare, qui expose la brutalité et la violence du système concentrationnaire chinois.

Billetterie spéciale : 45 francs non-membre + 30 francs membres sdl & accrédités festival + 10 francs étudiant Inscription obligatoire: secretariat@societe-de-lecture.ch

Société de lecture Grand-Rue 11, 1204 Genève Genève



