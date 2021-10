Pradines Pradines Lot, Pradines Rencontres Ré’Percutantes : Projection, “Aux Origines de la Musique” Pradines Pradines Catégories d’évènement: Lot

Pradines Lot Pradines Projection du film , “Aux Origines de la Musique” de Patrick Kersalé éditions LUGDIVINE.

La grande histoire de la communication humaine débute dans les espaces de la vie quotidienne : maintenir ou

rétablir l’harmonie sociale, éduquer, séduire, stimuler, autant de fonctions qui permettrons à l’humanité de s’épanouir.

Parallèlement l’homme développe des techniques vocales, des outils sonores, des langages des stratégies lui permettant de communiquer à distance. L’action de l’association “Musiques en Liberté” est menée en direction de tous les publics : les enfants (par la programmation de spectacles destinés aux écoles), les centres sociaux et citoyens, les écoles, les centres de loisirs, les établissements spécialisés. Cette année les Rencontres sont placées sous le thème “Tambours battant”. Que ce thème soit l’occasion de la transmission de la parole. L’ouverture vers une nouvelle ère, le message transmis : « le monde de demain ne sera pas identique à celui d’hier ». L’appel des tambours. Quand on regarde de plus près l’impact, qu’un outil comme les ateliers de pratiques collectives arrive à fédérer à tous les niveaux et sur tous les publics…

