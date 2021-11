Cahors Cahors 46000, Cahors Rencontres Ré’Percutantes : Cinéma, “Un Monde Plus Grand” Cahors Cahors Catégories d’évènement: 46000

Cahors

Rencontres Ré'Percutantes : Cinéma, "Un Monde Plus Grand" Cahors, 9 décembre 2021, Cahors.

2021-12-09 – 2021-12-09 Place Bessières Cinéma Le Grand Palais

Cahors 46000 De Fabienne Berthaud Avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav Dashnyam.

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour.

Mais sa rencontre avec le chamane Balgir bouleverse son voyage, il lui annonce qu’elle a reçu un don rare et qu’elle

doit être formée aux traditions chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son initiation… et découvrir un monde plus grand. Le film sera suivi d’une rencontre débat avec Louisa Vinciarelli, une fabricante de tambours amérindiens – dits tambours

chamaniques.

Louisa Vinciarelli, artisane-factrice de tambours chamaniques depuis 2011 installée en Dordogne depuis 2009, vous fera

partager le parcours qui l’a menée à une rencontre inattendue avec un tambour lors d’un voyage au Québec en 2008…

Une rencontre bouleversante et révélatrice qui initiera en elle un changement total de vie…

Louisa présentera aussi ses tambours et en décrira les grandes étapes de fabrication, ainsi que sa façon spécifique de

travailler. L’action de l’association “Musiques en Liberté” est menée en direction de tous les publics : les enfants (par la programmation de spectacles destinés aux écoles), les centres sociaux et citoyens, les écoles, les centres de loisirs, les établissements spécialisés. Cette année les Rencontres sont placées sous le thème “Tambours battant”. Que ce thème soit l’occasion de la transmission de la parole. L’ouverture vers une nouvelle ère, le message transmis : « le monde de demain ne sera pas identique à celui d’hier ». L’appel des tambours. Quand on regarde de plus près l’impact, qu’un outil comme les ateliers de pratiques collectives arrive à fédérer à tous les niveaux et sur tous les publics…

