Rencontres régionales des écoles de cirque – Bourgogne

du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril à Or piste

du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril à Or piste

Les 22, 23 et 24 avril, la Fédération Régionale des Ecoles de Cirque (FREC) Bourgogne vous convie aux Rencontres Régionales ! Festives, fédératrices, les Rencontres Régionales sont une invitation à découvrir le talent de jeunes amateurs et témoignent de la vitalité des arts du cirque aujourd’hui. Spectacles d’écoles, ateliers, scène ouverte, représentations d’artistes professionnels, chaque FREC propose un programme de quelques jours qui se veut ouvert au plus grand nombre. C’est à cette occasion que s’opère la sélection des numéros retenus pour les quatre plateaux présentés aux Rencontres Nationales, permettant ainsi à plus de 300 élèves de se réunir au festival CIRCa à Auch en octobre 2022.

Or piste 3-5 Rue des Fleurs, 21000 Dijon

2022-04-22T12:00:00 2022-04-22T21:00:00;2022-04-23T12:00:00 2022-04-23T21:00:00;2022-04-24T12:00:00 2022-04-24T15:00:00

