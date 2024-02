Rencontres régionales de l’ingénierie Espace Diagora Labège, mercredi 28 février 2024.

15ÈME ÉDITION DES RENCONTRES RÉGIONALES DE I’INGÉNIERIE

« Frugalité : faire plus avec moins, est-ce possible ?

A quelle(s) condition(s) ? »

Mercredi 28 et jeudi 29 février 2024

Centre de congrès Diagora à Labège.

Espace Diagora 150, rue Pierre Gilles de Gennes – 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne