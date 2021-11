Metz blida Metz, Moselle Rencontres régionales de la donnée du Grand Est blida Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Rencontres régionales de la donnée du Grand Est blida, 16 novembre 2021, Metz. Rencontres régionales de la donnée du Grand Est

blida, le mardi 16 novembre à 09:30

Matin dès 9h30 – Mot d’accueil de la Préfète et du Président de Région – Conférences : Sur la route de la donnée, de l’Occitanie à Montréal – Table Ronde : « Comment favoriser l’usage des données au service de l’intérêt général ? » – Où en sommes-nous en terme d’opendata en Grand Est ? – Présentation de DataGrandEst et perspectives – Conférence de presse Après-midi dès 14h00 – Ateliers : Concrètement DataGrandEst ! – Résumé et conclusion de la journée 16h30 | Fin de la journée Où en sommes-nous en terme d’opendata en Grand Est ? blida 7 avenue de blida, metz Metz Bellecroix Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T09:30:00 2021-11-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu blida Adresse 7 avenue de blida, metz Ville Metz lieuville blida Metz