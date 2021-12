RENCONTRES RECHERCHE & INDUSTRIE EN ACOUSTIQUE Le Mans, 27 janvier 2022, Le Mans.

RENCONTRES RECHERCHE & INDUSTRIE EN ACOUSTIQUE Carré Plantagenêt – Musée JC.Boulard 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

2022-01-27 09:00:00 – 2022-01-27 15:00:00 Carré Plantagenêt – Musée JC.Boulard 2 Rue Claude Blondeau

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore, Le Mans Innovation, LAUM, Le Mans Université, et le CTTM proposent la journée d’étude :

« Rencontres Recherche & Industrie en Acoustique » est un événement, sous la forme d’une journée de présentation et d’échange sur le thème de l’innovation acoustique appliquée aux domaines du tourisme, de la culture et du patrimoine, ayant pour objectif de réunir industriels, chercheurs et étudiants autour de la thématique de l’acoustique.

Cette journée sera ponctuée de tables-ronde et retours d’expériences (industriels, start-up, LAUM, CTTM) ainsi que d’un temps d’échange autour d’espaces dédiés aux intervenants afin que les différents publics puissent venir à leur rencontre.

Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-recherche-industrie-en-acoustique-223813481147

