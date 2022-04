Rencontres préhistoriques de Bretagne Plussulien Plussulien Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plussulien Côtes d’Armor Rencontres préhistoriques de Bretagne sur le thème de l’art et la musique à la préhistoire de 11h à 18h à la carrière de Quelfénec en Plussulien.

Ateliers participatifs : peinture et gravure, fabrication d’instruments de musique préhistoriques, initiation à la fouille archéologique… Entré libre. Rencontres préhistoriques de Bretagne sur le thème de l’art et la musique à la préhistoire de 11h à 18h à la carrière de Quelfénec en Plussulien.

