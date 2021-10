Rencontres pour une Terre solidiare Hôtel de Ville, 16 octobre 2021, Versailles.

Hôtel de Ville, le samedi 16 octobre à 14:30

Rencontres pour une Terre solidaire ———————————– ### pour les 60 ans du CCFD-terresolidaire A l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation (16 octobre) le CCFD-terre solidaire invite le public à s’informer et à débattre. **14h30 : Table ronde “Nourrir la Planète”** Quelles actions pour développer une souveraineté alimentaire au niveau de chaque pays, dans un contexte où la faim dans le monde progresse depuis 2014? * _Intervenants : CCFD, Chrétiens en monde rural, Terre de liens, Artisans du Monde._ **16h30 Table ronde “Agir pour une économie plus juste”** Comment rendre le système économique mondial plus au service d’un développement de tout homme et de tout l’homme, alors que les inégalités ne cessent de se creuser? * _Intervenants : CCFD, Crédit coopératif, MCC, CFDT._ Depuis 60 ans, le CCFD oeuvre pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, habiter dans un environnement sain, choisir où construire sa vie.

Entrée libre

Rencontres et débats avec des acteurs du CCFD, du monde agricole, associatif et de l’entreprise : Nourrir la Planète et Agir pour une économie plus juste.

Hôtel de Ville 4 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



