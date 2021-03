Pey Pey Landes, Pey Rencontres polar : Ateliers d’écriture Pey Catégories d’évènement: Landes

Rencontres polar : Ateliers d’écriture, 10 avril 2021-10 avril 2021, Pey. Rencontres polar : Ateliers d’écriture 2021-04-10 10:00:00 – 2021-04-10 12:30:00

Pey Landes Pey Avec Éric Plamondon, auteur de 5 romans, dont Taqawan qui a reçu le Prix France-Québec, et Oyana, paru chez Quidam éditeur en 2019.

Dans le cadre du prix polar organisé par la médiathèque Départementale des Landes. Avec Éric Plamondon, auteur de 5 romans, dont Taqawan qui a reçu le Prix France-Québec, et Oyana, paru chez Quidam éditeur en 2019.

