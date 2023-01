Rencontres Poétiques Sans Frontières Nans-sous-Sainte-Anne, 11 mars 2023, Nans-sous-Sainte-Anne Nans-sous-Sainte-Anne.

Rencontres Poétiques Sans Frontières

5 Rue Rolat La Combe Rolat Nans-sous-Sainte-Anne Doubs La Combe Rolat 5 Rue Rolat

2023-03-11 – 2023-03-31

La Combe Rolat 5 Rue Rolat

Nans-sous-Sainte-Anne

Doubs

Nans-sous-Sainte-Anne

Pour ces premières « Rencontres Poétiques Sans Frontières » au-delà des frontières des Saisons nous publions, dès l’Automne 2022 jusqu’au Printemps 2023, des poèmes, parfois inédits, des Poètes Invité(e)s en les mettant en Voix et en Images …

– Au delà des frontières de la Spontanéité ou de la Notoriété une Pépinière Poétique permettra également à des « Poètes Émergent(e)s » de nous proposer leurs poèmes…

– Au delà des frontières de la Distance et de l’Âge, Albane Gellé, après un travail poétique en amont en distanciel via le Web sera parmi nous les 30 et 31 Mars 2023 pour des rencontres en présentiel celles-là :

* avec les Élèves et les Enseignantes de deux classes de la Communauté de Communes Loue Lison ( maternelle et CM1/CM2)

* avec les Résident(e)s d’ une MARPA du Pays d’Amancey

– Au delà des Frontières de la Convenance et de l’Inconvenance un peintre, Godjo, nous accompagnera de sa verve peinturesque…

– Au delà des Frontières du Matériel et de l’Immatériel, du Convenu ou de l’Imprévu, du Prévisible et de l’Imprévisible, du Rationnel et de l’Irrationnel, du… et du…, le Hasard favorisera d’autres Rencontres Éphémères ou Durables…

vivranans@gmail.com +33 3 81 86 52 25 https://www.printempsdespoetes.com/Rencontres-Poetiques-Sans-Frontieres

La Combe Rolat 5 Rue Rolat Nans-sous-Sainte-Anne

dernière mise à jour : 2023-01-03 par