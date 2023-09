Rencontres Photographiques du 10e Catégorie d’Évènement: ile de france Rencontres Photographiques du 10e, 28 septembre 2023, . Du jeudi 28 septembre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

Tout public. gratuit

Cette année, la biennale des Rencontres Photographiques du 10e arrondissement fête sa dixième édition (et ses 20 ans d’existence) ! 2023 sonne comme une année majeure pour les Rencontres Photographiques du 10e arrondissement ! La biennale fête en effet sa dixième édition. Ce fameux chiffre 10, magique, fort et brillant qui rappelle le nom de la série réalisée par Marvin Bonheur, lors notre édition précédente. En octobre prochain, la photographie réinvestit tout le 10e arrondissement à travers des expositions, projections, ateliers, soirées… Au cœur de l’événement, la Mairie du 10e exposera les 8 projets lauréats de l’édition. Les passants pourront également flâner aux travers des rues pour découvrir les différents lieux satellites, réunis comme durant l’édition précédente dans une série de hotspots. Contact : https://rencontresphotoparis10.fr/edition-2023/

