Rencontres photographiques du 10e – Atelier cyanotype avec Nyiam Marin Médiathèque Françoise Sagan Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Le samedi 14 octobre 2023

de 14h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Dans le cadre des Rencontres photographiques du 10e, venez expérimenter le cyanotype avec l’artiste Nyima Marin, et repartez avec vos tirages !

Venez expérimenter le

cyanotype avec l’artiste exposé à la médiathèque Françoise Sagan, Nyima Marin,

et repartez avec vos tirages ! Le cyanotype est un procédé photographique

monochrome négatif grâce auquel on obtient un tirage photographique bleu cyan.

Cette technique a été mise au point en 1842 par le scientifique et astronome

anglais John Frederick William Herschel.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Nyima Marin