Huningue Huningue 68330, Huningue Rencontres photographiques des 3 pays Huningue Huningue Catégories d’évènement: 68330

Huningue

Rencontres photographiques des 3 pays Huningue, 31 octobre 2021, Huningue. Rencontres photographiques des 3 pays Huningue

2021-10-31 – 2021-10-31

Huningue 68330 Huningue Organisées par le Photo Club du Rhin de Huningue avec le soutien de la Ville, cet événement est devenu en 10 ans une référence dans le Grand Est par la qualité de son contenu et de sa scénographie. Au programme au Triangle à côté des clichés de ses membres, deux invités : Jean-Christophe Béchet et Philippe Haumesser. À l’Église de Garnison : photographies franco-allemandes d’oeuvres de graffeurs ayant exercé à l’ancienne friche Plasco Organisées par le Photo Club du Rhin de Huningue avec le soutien de la Ville, cet événement est devenu en 10 ans une référence dans le Grand Est par la qualité de son contenu et de sa scénographie. Au programme au Triangle à côté des clichés de ses membres, deux invités : Jean-Christophe Béchet et Philippe Haumesser. À l’Église de Garnison : photographies franco-allemandes d’oeuvres de graffeurs ayant exercé à l’ancienne friche Plasco. +33 3 89 89 98 20 Organisées par le Photo Club du Rhin de Huningue avec le soutien de la Ville, cet événement est devenu en 10 ans une référence dans le Grand Est par la qualité de son contenu et de sa scénographie. Au programme au Triangle à côté des clichés de ses membres, deux invités : Jean-Christophe Béchet et Philippe Haumesser. À l’Église de Garnison : photographies franco-allemandes d’oeuvres de graffeurs ayant exercé à l’ancienne friche Plasco Huningue

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 68330, Huningue Autres Lieu Huningue Adresse Ville Huningue lieuville Huningue