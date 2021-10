Agen Agen Agen, Lot-et-Garonne Rencontres philosophiques à Agen Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

du vendredi 12 novembre au dimanche 14 novembre à Agen

### “Le savoir rend libre” L’Ina soutient la première édition du [festival de la philosophie et des savoirs](https://rencontresmichelserresagen.com/) autour de l’œuvre de l’auteur agenais, Michel Serres. Chaque année, un thème fort de sa pensée sera décliné sous forme de conférences, de masterclasses, de rencontres avec des auteurs et d’ateliers pour les petits et les grands. Cette année, “Les cinq sens” sont à l’honneur. Sous le parrainage d’Etienne Klein, les plus grands philosophes ainsi que leurs alter ego praticiens évoqueront l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat et le goût… Le programme 2021 : [[https://rencontresmichelserresagen.com/programme/](https://rencontresmichelserresagen.com/programme/)](https://rencontresmichelserresagen.com/programme/)

Billetterie: https://rencontresmichelserresagen.com/billetterie/

