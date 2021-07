Martel Palais de la Raymondie (hôtel de ville) Lot, Martel Rencontres philatéliques Palais de la Raymondie (hôtel de ville) Martel Catégories d’évènement: Lot

Martel

Rencontres philatéliques Palais de la Raymondie (hôtel de ville), 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Martel. Rencontres philatéliques

Palais de la Raymondie (hôtel de ville), le samedi 18 septembre à 09:00 Organisées par le cercle international des rencontres philitaléliques. Palais de la Raymondie (hôtel de ville) Place des Consuls, 46600 Martel Martel Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lot, Martel Étiquettes évènement : Autres Lieu Palais de la Raymondie (hôtel de ville) Adresse Place des Consuls, 46600 Martel Ville Martel lieuville Palais de la Raymondie (hôtel de ville) Martel