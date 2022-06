Rencontres œnologiques des Oullières Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: 13410

Lambesc

Rencontres œnologiques des Oullières Domaine des Oullières D7N Lambesc

2022-06-08 19:30:00 – 2022-06-08 21:30:00

Pendant deux heures, autour de jeux, quizz et de dégustations interactives de nos vins vous découvrirez l'univers fascinant de nos terroirs et de l'œnologie tout en vous amusant, avec de jolis prix à gagner. Des planches gourmandes de hors-d'œuvre incluses dans la formule seront offertes en accord avec les vins. Venez partager avec nous un moment de découvertes et de détente autour du vin organisé par notre sommelier international.

