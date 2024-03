RENCONTRES OCCITAN(E)S Saint-Martin-de-Londres, vendredi 8 mars 2024.

RENCONTRES OCCITAN(E)S Saint-Martin-de-Londres Hérault

Rencontres occitan(e)s à Saint-Martin-de-Londres

Vendredi 8 mars 2024 à 19h

Apéritif musical animé par LO COCUT Cor de Cant tradicional Occitan Chœur de chants traditionnels occitans.

Entrée 5€, gratuit pour les enfants (l’entrée donne droit à une boisson).

Samedi 9 mars

10h à 12h et de 15h à 19h Exposition Animaux totémiques un bestiari legendari (d’après les œuvres de Jane Appleton)

Conçue par le CIRDÒC Institut occitan de cultura et le CREDD de Vailhan.

Entée libre et gratuite.

16h Cantatz Carnaval en occitan Venez chanter les chants de carnaval en occitan en famille.

Entrée libre et gratuite suivie d’un goûter.

Dimanche 10 mars

10h à 12h et de 15h à 19h Exposition Animaux totémiques.

16h30 Conferencia suls animals totémics per Les amis de la Baragogne Les animaux totémiques, qu’es aquò ? Venez découvrir cette tradition occitane Les Amis de la Baragogne vous parleront de ces animaux de toile créés dans plus de 60 villages de l’Hérault, sortant dans les rues et dansant lors de différentes fêtes, de carnaval.

18h RENCONTRE avec Serge Carles auteur du livre Istòria d’un sauvatjòt Je suis cet enfant . L’auteur présentera le livre et lira des extraits dans les deux langues. Questions et échanges entre les lecteurs, l’auteur et le public. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-10

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie foyer.ruralsml@laposte.net

L’événement RENCONTRES OCCITAN(E)S Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2024-02-28 par OT DU GRAND PIC ST LOUP