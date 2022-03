Rencontres-nous ! Parc des Expositions de la Porte de Versailles Hall 3 Paris Catégorie d’évènement: Paris

RDV au stand N° *VS-J22 Startups exposantes : [LICÔNE](https://mylicone.com/), [PHRESQUE](https://mirror.phresque.com/), [TAXYMATH](https://taxymatch.com/fr) Salon Museum Connections 2022 Parc des Expositions de la Porte de Versailles Hall 3 1, Place de la Porte de Versailles Paris Quartier Saint-Lambert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T09:30:00 2022-03-30T18:30:00;2022-03-31T09:30:00 2022-03-31T18:30:00

