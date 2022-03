RENCONTRES NATUR’IMAGES Tignécourt, 2 avril 2022, Tignécourt.

RENCONTRES NATUR’IMAGES Tignécourt

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 18:00:00

Tignécourt Vosges Tignécourt

Projections en haute définition.

Animations/sorties.

Vendredi 1er Avril

Salle des Fêtes de Passavant-La Rochère (70)

Soirée exceptionnelle avec plusieurs projections audio-visuelles et sonores.

Projections en continu de 10h à 17h

Animations tout public :

– Conférence sur la grue cendrée au Pays du Der : accueil, suivi, cohabitation

– Sorties Ornithologiques à Tignécourt Samedi 02 Avril à 16h et dimanche 03 Avril à 8h

Animations et Exposition pour enfants avec Natur’images et CPN « Les P’tits castors ».

Animations sonores avec Marc Namblard, audio-naturaliste.

Atelier d’initiation à la photo animalière avec Aline et Florent Menetrey. « Techniques et tactiques pour bien débuter » samedi 16h et dimanche 11h. Gratuit. Nombre de places limité. Inscription préalable par mail.

Vente de Matériel et accessoires photographiques avec Jama.

Randonnée proposée par le Club Vosgien de Monthureux sur Saône. Une randonnée pédestre de 7 km, vers les étangs de Flabémont, sera proposée à partir de Tignécourt en compagnie d’un guide du Club Vosgien. Prévoir vêtements chaussures adaptés. Rendez-vous à 14 h le Dimanche 3 Avril à l’entrée du festival.

Marché de Producteurs et Créateurs locaux.

Petite restauration sur place.

+33 6 89 07 83 71 https://www.festival-naturimages.com/

Frédéric LARREY

Tignécourt

dernière mise à jour : 2022-03-10 par VOSGES DEVELOPPEMENT