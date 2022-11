Rencontres nationales du Havre sur les séries Le Havre, 8 décembre 2022, Le Havre.

Rencontres nationales du Havre sur les séries

Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

2022-12-08 – 2022-12-11

Le Havre

Seine-Maritime

Les Rencontres du Havre vous invitent à réfléchir autour de belles séries, cette année centrées autour de la place qu’elles réservent à la musique, qu’elle soutienne le récit ou qu’elle soit filmée.

Pour cela, des jeunes gens viendront défendre leur musique de série préférée dans un concours d’éloquence, des équipes (producteurs, scénaristes, réalisateurs, musiciens, acteurs, compositeurs..) accompagneront la projection d’épisodes de leur série, « Le monde de demain », « Toutouyoutou », « Reusss », ainsi qu’une œuvre britannique, « Somewhere Boy ». Des chercheurs nous proposeront de réfléchir à la musique de « Treme » ou du « Bureau des légendes ». Et nous nous tournerons aussi vers le passé avec un série-concert autour d’épisodes muets des « Vampires » de Louis Feuillade accompagnés au piano. Et comme chaque année, un Work in progress, et une table ronde sur un thème professionnel.

Pour couronner le tout, un concert avec celui qui a inspiré un des plus beaux personnages du « Monde de demain », Dee Nasty aux platines.

Organisées par l’association Havre de cinéma, ces journées à tous se déroulent au sein de la bibliothèque Oscar Niemeyer, au cinéma le Studio, au Conservatoire Arthur Honegger et à la Colombe Niemeyer.

L’ensemble du programme est en entrée libre et ouvert à tous.

series.havre@gmail.com https://www.serieshavre.info/

